Сарри объяснил, почему заменил Чиро Иммобиле в матче с «Сампдорией»
07:53
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победного матча серии А над «Сампдорией» (3:1) рассказал о состоянии Чиро Иммобиле, которого пришлось заменить по ходу игры.
«Чиро почувствовал сильную боль в колене. Надеюсь, что это эффект от удара, и все пройдет довольно быстро, — заявил Сарри TWN.
«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А.
9 декабря римляне сыграют с «Галатасараем» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 23.00 (мск).
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