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Сарри объяснил, почему заменил Чиро Иммобиле в матче с «Сампдорией»

07:53
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победного матча серии А над «Сампдорией» (3:1) рассказал о состоянии Чиро Иммобиле, которого пришлось заменить по ходу игры.

«Чиро почувствовал сильную боль в колене. Надеюсь, что это эффект от удара, и все пройдет довольно быстро, — заявил Сарри TWN.

«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А.

9 декабря римляне сыграют с «Галатасараем» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 23.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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