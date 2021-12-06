Сарри объяснил, почему заменил Чиро Иммобиле в матче с «Сампдорией»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победного матча серии А над «Сампдорией» (3:1) рассказал о состоянии Чиро Иммобиле, которого пришлось заменить по ходу игры.

«Чиро почувствовал сильную боль в колене. Надеюсь, что это эффект от удара, и все пройдет довольно быстро, — заявил Сарри TWN.

«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А.

9 декабря римляне сыграют с «Галатасараем» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 23.00 (мск).