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Сегодня, 17:45

Сарри назвал Моуринью занозой в заднице

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

В 12-м туре серии А команды сыграли вничью — 0:0.

«Мы уже встречались перед игрой. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Если уж на то пошло, ты тоже!». Мне не нравится иметь дело с медийным персонажем Моуринью, но он отличный человек», — приводит слова Сарри Goal.

Ранее Моуринью резко ответил на слова Сарри, который назвал назвал «почти товарищеской» игру «Ромы» против «Славии» в Лиге Европы, которая проходила до римского дерби в серии А.

Футбол
ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
Маурицио Сарри
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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Милан – Фиорентина
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 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
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Интер

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Интер

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Сассуоло

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Малик Тшау

Малик Тшау

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 10 1 3
Исак Хиен

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Верона

 6 1 1
Майк Меньян

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