Сарри назвал Моуринью занозой в заднице

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о своем отношении к тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

В 12-м туре серии А команды сыграли вничью — 0:0.

«Мы уже встречались перед игрой. Я сказал ему: «Ты настоящая заноза в заднице». Он ответил: «Если уж на то пошло, ты тоже!». Мне не нравится иметь дело с медийным персонажем Моуринью, но он отличный человек», — приводит слова Сарри Goal.

Ранее Моуринью резко ответил на слова Сарри, который назвал назвал «почти товарищеской» игру «Ромы» против «Славии» в Лиге Европы, которая проходила до римского дерби в серии А.