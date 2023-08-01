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Сегодня, 08:10

Сапата может перейти из «Аталанты» в «Рому»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может перейти в «Рому», сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации издания, в клубе готовы отпустить 32-летнего форварда. Сам игрок с оптимизмом смотрит на новый вызов в римской команде.

Колумбийский форвард выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей, забил два гола и отдал 5 результативных паса.

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