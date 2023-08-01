Сапата может перейти из «Аталанты» в «Рому»
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может перейти в «Рому», сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации издания, в клубе готовы отпустить 32-летнего форварда. Сам игрок с оптимизмом смотрит на новый вызов в римской команде.
Колумбийский форвард выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл 27 матчей, забил два гола и отдал 5 результативных паса.
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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9
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10
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11
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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