Мураторе вернулся в футбол после удаления опухоли головного мозга

Экс-полузащитник «Аталанты» и «Ювентуса» Симоне Мураторе вернулся в футбол после того, как в 2021 году перенес операцию по удалению опухоли головного мозга.

Сейчас ему 25, и «Ювентус», воспитанником которого он является, разрешает ему тренироваться, пока он ищет новый клуб.

На взрослом уровне он выступал за «Аталанту», «Тонделу», «Реджану» и «Ювентус». За свою карьеру Мураторе сыграл в 179 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 6 голевых передач.