«Сампдория», «СПАЛ», «Эмполи» и «Кремонезе» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

В третьем раунде Кубка Италии «Сампдория» одержала победу над «Кротоне» — 3:1. В других матчах «СПАЛ» обыграл «Феральписало» (3:1), «Эмполи» оказался сильнее «Пескары» (2:1), а «Кремонезе» победил «Верону» (2:1).

Кубок Италии

3-й раунд

«Кротоне» — «Сампдория» — 1:3 (1:2)

Голы: Молина, 8 (1:0). Капрари, 37 (1:1). Квальярелла, 42 — с пенальти (1:2). Марони, 60 (1:3).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Рамирес, Линетти (Габбьядини, 85), Янкто, Виейра, Квальярелла, Капрари (Марони, 59).

Предупреждения: Янкто, 56. Берешиньски, 66.

Судья: Сакки (Италия).

18 августа. Кротоне. Стадион «Ezio Scida».

«Верона» — «Кремонезе» — 1:2 д.в. (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Эмпереур, 7 (1:0). Кастаньетти, 90+3 (1:1). Дели, 102 (1:2).

«Верона»: Сильвестри, Фараони (Гюнтер, 88), Ррахмани, Эмпереур, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович (Витале, 67), Верре (Дзакканьи, 67), Хендерсон, Тутино, Тупта (Паццини, 105).

Предупреждение: Мигел Велозу, 49.

Судья: Манганьелло (Италия).

18 августа. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

«СПАЛ» — «Феральписало» — 3:1 (3:1)

Голы: Майорино, 1 (0:1). Ди Франческо, 3 (1:1). Валоти, 16 (2:1). Валоти, 32 (3:1).

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе, Ционек, Викари, Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 66), Д`Алессандро, Петанья, Ди Франческо (Янкович, 79), Мончини (Игор, 73).

Удаление: Легати (Феральписало), 90+1.

Судья: Киффи (Италия).

18 августа. Феррара. Стадион «Stadio Paolo Mazza».

«Эмполи» — «Пескара» — 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Тумминелло, 6 (0:1). Деци, 26 (1:1). Морео, 103 (2:1).

Предупреждение: Майетта, 78.

Удаления: Майетта (Эмполи), 101. Тумминелло (Пескара), 107.

Судья: Мариани (Италия).

18 августа. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».