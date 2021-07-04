«Сампдория» объявила имя нового главного тренера

Бывший главный тренер «Пармы» Роберто Д'Аверса возглавил «Сампдорию», сообщает официальный сайт команды.

Контракт 45-летнего специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Кроме «Пармы» Д'Аверса работал в итальянском клубе «Виртус Ланчано».

В прошлом сезоне с «Сампдорией» работал Клаудио Раньери и занял с ней девятое место в серии А. После окончания сезона 69-летний специалист покинул клуб.