«Милан» хочет купить игрока «Реала» Иско
12:07
Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в серии А, сообщает Milan News.
По данным источника, мадридский клуб готов отпустить 29-летнего испанца, так как главный тренер не видит его в основе команды.
В игроке также заинтересованы несколько топ-клубов Европы.
В прошлом сезоне Иско участвовал в 25 матчах ла лиги, сделав 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.milannews.it/primo-piano/gazzetta-isco-nuova-idea-per-la-trequarti-lo-spagnolo-non-e-piu-incedibile-il-milan-pensa-al-colpo-415602
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