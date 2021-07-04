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«Милан» хочет купить игрока «Реала» Иско

12:07
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Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в серии А, сообщает Milan News.

По данным источника, мадридский клуб готов отпустить 29-летнего испанца, так как главный тренер не видит его в основе команды.

В игроке также заинтересованы несколько топ-клубов Европы.

В прошлом сезоне Иско участвовал в 25 матчах ла лиги, сделав 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.milannews.it/primo-piano/gazzetta-isco-nuova-idea-per-la-trequarti-lo-spagnolo-non-e-piu-incedibile-il-milan-pensa-al-colpo-415602

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Виктория Кравченко все материалы автора

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