Индзаги: «Несмотря на поражения, «Аталанта» — слаженная команда со своими принципами»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«Мы выходим на поле, чтобы побеждать в каждой игре. Мы не должны оглядываться назад, нужно настраиваться на завтрашний очень сложный вызов. Несмотря на последние поражения, «Аталанта» — слаженная команда со своими принципами. Мы знаем, что это соперник с большой решимостью, поэтому нам придется сделать все возможное для победы», — цитирует пресс-служба клуба Индзаги.

«Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков. «Аталанта» с 27 очками располагается на 6-й строчке, уступая черно-синим по дополнительным показателям.

Матч «Аталанта» — «Интер» пройдет 13 ноября в 14.30 по московскому времени.