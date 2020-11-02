«Сампдория» и «Дженоа» сыграли вничью в генуэзском дерби

«Сампдория» сыграла вничью с «Дженоа» (1:1) в матче шестого тура чемпионата Италии. В составе гостей в стартовом составе сыграл бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, который был заменен на 77-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Сампдория» — «Дженоа» — 1:1 (1:1)

Голы: Янкто, 23 (1:0). Скамакка, 28 (1:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Экдаль (Адриэн Силва, 66), Рамирес (Верре, 66), Янкто (Лерис, 84), Торсби, Квальярелла (Бальде, 66), Дамсгор (Кандрева, 74).

«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито (Пеллегрини, 77), Гольданига, Бираски, Бадель (Бехрами, 73), Зайц (Радованович, 86), Лерагер (Мелегони, 86), Ровелла, Пандев, Скамакка (Пьяца, 73).

Предупреждения: Квальярелла, 5. Гольданига, 18. Торсби, 29. Экдаль, 38. Янкто, 59. Берешиньски, 86.

Судья: Ла Пенна.

1 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».