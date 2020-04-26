«Сампдория» хочет подписать защитника «Барселоны» Миранду

Защитник «Барселоны» Хуан Миранда попал в сферу интересов «Сампдории», сообщает El Mundo Deportivo.

20-летний испанец присоединился к «Шальке» на правах двухлетней аренды, но не смог проявить себя в немецком клубе. «Сампдория» хотела подписать защитника прошлым летом и теперь попытается вернуться к этому варианту. Генуэзский клуб готов заплатить за Миранду 4 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок провел 5 матчей в футболке «Шальке», отличившись 1 голевой передачей.