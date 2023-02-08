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«Ювентус» разгромил «Салернитану»

Евгений Козинов
Корреспондент
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7 февраля. «Салернитана» — «Ювентус» — 0:3.
Фото Global Look Press

«Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.

На 26-й минуте нападающий Душан Влахович с пенальти открыл счет. В конце первого тайма он ассистировал Филипу Костичу.

Сразу после перерыва сербский форвард оформил дубль и установил окончательный счет.

«Ювентус» одержал третью победу подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Салернитана» идет на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 21-й тур
07 февр, 22:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:3
Ювентус

Футбол
ФК Салернитана
ФК Ювентус
2
0
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Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
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 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 1 : 1
6.02 22:45
Монца – Сампдория
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