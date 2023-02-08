«Ювентус» разгромил «Салернитану»

«Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.

На 26-й минуте нападающий Душан Влахович с пенальти открыл счет. В конце первого тайма он ассистировал Филипу Костичу.

Сразу после перерыва сербский форвард оформил дубль и установил окончательный счет.

«Ювентус» одержал третью победу подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Салернитана» идет на 16-й строчке.