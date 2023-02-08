«Ювентус» разгромил «Салернитану»
«Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.
На 26-й минуте нападающий Душан Влахович с пенальти открыл счет. В конце первого тайма он ассистировал Филипу Костичу.
Сразу после перерыва сербский форвард оформил дубль и установил окончательный счет.
«Ювентус» одержал третью победу подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Салернитана» идет на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Интер
|21
|14
|1
|6
|41-26
|43
|
3
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
4
|Лацио
|21
|11
|6
|4
|37-17
|39
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|21
|11
|5
|5
|37-30
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Монца
|21
|7
|5
|9
|27-30
|26
|
11
|Ювентус
|21
|12
|5
|4
|33-17
|26
|
12
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
13
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|21
|3
|5
|13
|19-33
|14
|
19
|Сампдория
|21
|2
|4
|15
|10-36
|10
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|1 : 0
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|1 : 1
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|2 : 2
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
Новости