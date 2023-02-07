Защитник «Аталанты» Демирал продаст футболку Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции

Защитник «Аталанты» Мерих Демирал выставил на аукцион футболку с автографом экс-одноклубника по «Ювентусу» Криштиану Роналду, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«Я только что говорил с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выставляем на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Все доходы от аукциона будут пожертвованы», — написал Демирал на своей странице в Twitter.

Также 24-летний турецкий защитник добавил, что футболку с автографом для продажи пожертвовал капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.