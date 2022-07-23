Аллегри: «Погба станет одним из символов «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги товарищеского матча против «Гвадалахары» (2:0).

«Это хороший тест для нас. Команда в эти дни много работала в Турине, и вы можете видеть результаты. Временами мы играли даже с хорошим ритмом, как в первом, так и во втором тайме. Я доволен молодыми игроками и новичками, которые внесли свой вклад. Погба хорошо выступил, есть над чем поработать, но он станет одним из символов этой команды. Мне понравился Фаджоли, как и Гатти, который был хорош при первом голе», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

В стартовом составе «Ювентуса» на поле вышли новички команды Бремер, Поль Погба и Анхель Ди Мария. Они сыграли первый тайм, а в перерыве были заменены.

Следующим соперником итальянской команды по предсезонной подготовке будет «Барселона». Матч состоится 27 июля и начнется в 3.30 по московскому времени.