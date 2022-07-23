Аллегри: «Погба станет одним из символов «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги товарищеского матча против «Гвадалахары» (2:0).
«Это хороший тест для нас. Команда в эти дни много работала в Турине, и вы можете видеть результаты. Временами мы играли даже с хорошим ритмом, как в первом, так и во втором тайме. Я доволен молодыми игроками и новичками, которые внесли свой вклад. Погба хорошо выступил, есть над чем поработать, но он станет одним из символов этой команды. Мне понравился Фаджоли, как и Гатти, который был хорош при первом голе», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
В стартовом составе «Ювентуса» на поле вышли новички команды Бремер, Поль Погба и Анхель Ди Мария. Они сыграли первый тайм, а в перерыве были заменены.
Следующим соперником итальянской команды по предсезонной подготовке будет «Барселона». Матч состоится 27 июля и начнется в 3.30 по московскому времени.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0-0
|0
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20
|Монца
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|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
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|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
|- : -