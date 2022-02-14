«Ювентус» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Наби Кейта
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта интересен «Ювентусу», сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб планирует сделать игроку предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, это 34 миллиона долларов, когда откроется летнее трансферное окно.
Контракт 27-летнего игрока с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Кейта сыграл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|
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|55
|
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|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|37-22
|46
|
5
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|8
|4
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|44
|
6
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|42
|
7
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|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
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|25
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|6
|9
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|36
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|25
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|7
|10
|38-48
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|24
|3
|4
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|17-56
|12
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38 тур
|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|4 : 0
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 1
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|1 : 1
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|2 : 2
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|1 : 1
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|1
|4
|
|
Роберто Сориано
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