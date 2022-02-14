«Ювентус» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Наби Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта интересен «Ювентусу», сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб планирует сделать игроку предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, это 34 миллиона долларов, когда откроется летнее трансферное окно.

Контракт 27-летнего игрока с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Кейта сыграл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.