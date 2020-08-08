Руководство «Ювентуса» предложило Покеттино возглавить команду

Руководство «Ювентуса» предложило Маурисио Покеттино возглавить команду, сообщает SportItalia.

По информации источника, клуб настроен найти замену Маурицио Сарри, под руководством которого команда вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона» (общий счет — 2:2, французский клуб прошел в четвертьфинал по голам на выезде).

Последним местом работы 48-летнего аргентинца был «Тоттенхэм», Покеттино был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе со «шпорами» он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).