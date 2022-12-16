Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:21

Руководство «Ромы» не согласно, чтобы Жозе Моуринью совмещал работу в клубе и сборной Португалии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководство «Ромы» не согласно на то, чтобы главный тренер команды Жозе Моуринью совмещал работу в клубе и сборной Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом руководство сборной Португалии было не против, чтобы Моуринью продолжал работать в «Роме». Тем не менее, «джаллоросси» категорически против такого сценария.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом, который истекает летом 2024 года.

В 1/2 финала Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Федерация футбола Португалии (FPF) на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Сборная Португалии по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании
Модрич — о матче с Марокко: «Это будет моя последняя игра на чемпионате мира»
Самедов: «Хочется, чтобы сборная Марокко завоевала бронзу ЧМ-2022»
Юранович не сможет помочь Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022
Роналду, Нойер, Лукаку и другие. Сборная разочарований ЧМ-2022
Сестра Роналду: «Мы проиграли ЧМ, когда кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» сыграл вничью с «Альмерией» в товарищеском матче, Миранчук вышел в стартовом составе

«Болонья» и «Горица» отменили товарищеский матч из-за новости о смерти Синиши Михайловича
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости