Руди Гарсия признался, что был недоволен игрой Осимхена в матче с «Фрозиноне»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия рассказал, чем его не устроила игра Виктора Осимхена в матче с «Фрозиноне» (3:1). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Он забил два гола, был превосходен в атаке, и тут я не могу сказать о нёем ничего плохого. Но мне не совсем нравилось, как он действует при обороне, и я сказал ему об этом в перерыве» — цитирует DAZN Гарсия.

24-летний игрок стал лучшим бомбардиром серии А в прошлом сезоне с 26 забитыми мячами в 32 матчах.