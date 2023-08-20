Сарри раскритиковал руководство серии А за календарь на сезон
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри считает, что календарь серии А составлен невыгодно для команды.
«Никто не учитывает, что мы словно играем в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Такое нужно учитывать, когда составляется календарь нового сезона», — цитирует слова Сарри TASportPress.
Сегодня «Лацио» сыграет с «Лечче» в первом туре серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|2
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1
|
|
Джакомо Бонавентура
Фиорентина
|1
|0
|1
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