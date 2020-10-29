Рождение легенды в снегу и грязи. Буффон дебютировал за сборную Италии в игре с Россией

Сегодня, 29 октября, исполнилось 23 года дебютному матчу Джанлуиджи Буффона в сборной Италии. 19-летний голкипер «Пармы» вынужден был заменить травмированного Джанлуку Пальюку в стыковом матче отборочного турнира ЧМ-1998 против России.

Игра проходила в Москве на стадионе «Динамо» при тяжелых погодных условиях: снегопад испортил поле, превратив покрытие в «кашу».

Буффону не смог забить ни один российский футболист, но на 52-й минуте Фабио Каннаваро срезал мяч в свои ворота после прострела Дмитрия Хохлова на Сергея Юрана.

Матч завершился со счетом 1:1, в ответной игре итальянцы победили 1:0, и Россия не поехала на чемпионат мира.

Буффон впоследствии повторил мировой рекорд, приняв участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). ЧМ-2006 принесет Италии чемпионство. Также он сыграет на четырех чемпионатах Европы, включая Евро-2012, где Италия займет второе место.

Всего на счету Буффона 176 матчей за сборную Италии, он удерживает европейский рекорд по играм за национальную команду. В 80 из них голкипер выводил итальянцев на поле в качестве капитана (национальный рекорд). Последний матч за сборную он провел 23 марта 2018 года против Аргентины (0:2).