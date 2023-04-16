Миранчук отметился результативной передачей в матче «Торино» — «Салернитана»
«Торино» сравнял счет в матче с «Салернитаной» в 30-м туре чемпионата Италии — 1:1.
Гол на 57-й минуте забил Антонио Санабриа. Ему ассистировал Алексей Миранчук.
Для россиянина передача стала 6-й в этом сезоне серии А. Также на счету хавбека 4 гола за «быков».
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|
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|30
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|30
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16
|Лечче
|30
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|26-36
|28
|
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
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