Миранчук отметился результативной передачей в матче «Торино» — «Салернитана»

«Торино» сравнял счет в матче с «Салернитаной» в 30-м туре чемпионата Италии — 1:1.

Гол на 57-й минуте забил Антонио Санабриа. Ему ассистировал Алексей Миранчук.

Для россиянина передача стала 6-й в этом сезоне серии А. Также на счету хавбека 4 гола за «быков».