Форвард «Лацио» Иммобиле в ходе ДТП получил повреждение позвоночника и перелом ребра

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле получил перелом ребра и повреждение позвоночника в результате автомобильной аварии, сообщает официальный сайт римлян.

Ранее сообщалось, что внедорожник, которым управлял Иммобиле врезался в трамвай в Риме.

В текущем сезоне Иммобиле провел 30 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.