Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду завтра вернется в Турин, сообщает Record. Он улетел на родину во время пандемии коронавируса. После возвращения в Италию он две недели пробудет на самоизоляции.

Сезон в серии А прерван из-за пандемии. Ранее сообщалось, что с 18 мая в Италии разрешат возобновить групповые тренировки.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 209 242 летальных исхода от инфекции, вылечились 900 319 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.