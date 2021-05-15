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Роналду забил 29-й гол в серии А в текущем сезоне

19:46
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 29-й мяч в чемпионате Италии в текущем сезоне. Для этого ему понадобилось 33 матча.

В игре 37-го тура против «Интера» португалец добил мяч в ворота после того, как его удар с пенальти отбил Самир Ханданович. Счет матча по ходу первого тайма равный — 1:1.

Роналду на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата. В топ-5 лигах Европы на данный момент больше забил только форвард «Баварии» Роберт Левандовски (40 мячей).

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