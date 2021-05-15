Гендиректор «Интера» рассказал о будущем Конте
19:44
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о главном тренере клуба Антонио Конте.
«Конте является успешным тренером, он уже доказал это в «Интере». Конечно, тренеры-победители очень амбициозны, он хочет добиться еще большего, что вполне логично. На следующей неделе состоится встреча между тренером и президентом, я верю и надеюсь, что Антонио останется в клубе», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.
Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии по итогам сезона.
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