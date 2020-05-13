Роналду высказал свое отношение к противостоянию с Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что его многолетнее противостояние с Лионелем Месси идет футболу на пользу. Игроки за последние 12 лет завоевали 11 «Золотых мячей» на двоих.

— У нас хорошее противостояние в футболе, но футбол не исключение. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален прост были хорошими соперниками в «Формуле-1», — циирует Daily Mirror Роналду. — Единственное сходство между великими противостояниями в спорте — то, что они здоровые.