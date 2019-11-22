Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщает пресс-служба туринцев. Игра пройдет 23 ноября в Бергамо, начало — в 17.00 (мск).

Форвард Криштиану Роналду не был включен в список из 20 игроков. Ранее об этом сообшил главный тренер команды Маурицио Сарри. В заявку также не попали защитник Алекс Сандру и хавбек Адриен Рабьо.

Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом:

вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;

защитники — Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;

полузащитники — Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;

нападающие — Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.

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