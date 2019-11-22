Роналду — вне заявки «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», сообщает пресс-служба туринцев. Игра пройдет 23 ноября в Бергамо, начало — в 17.00 (мск).
Форвард Криштиану Роналду не был включен в список из 20 игроков. Ранее об этом сообшил главный тренер команды Маурицио Сарри. В заявку также не попали защитник Алекс Сандру и хавбек Адриен Рабьо.
Полностью заявка «Ювентуса» выглядит следующим образом:
вратари — Буффон, Щенсны, Пинсольо;
защитники — Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Ругани, Демирал;
полузащитники — Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Джан, Бентанкур;
нападающие — Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.
#AtalantaJuve, ecco i convocati ???#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/VRq75pQkwz— JuventusFC (@juventusfc) November 22, 2019