Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил

В субботу, 23 ноября, «Ювентус» проведет встречу 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Главный тренер туринцев Маурицио Сарри на предматчевой пресс-конференции сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сможет принять участие в предстоящей игре.

В текущем сезоне 34-летний Роналду был заменен в двух матчах подряд: в Лиге чемпионов против «Локомотива» (2:1) и в серии А против «Милана» (1:0).

— На 99 процентов Роналду не сыграет завтра, — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса». — Во вторник он сказал, что чувствует себя плохо. В определенные моменты игрокам требуется время для восстановления. Наша цель — возвращение Криштиану к матчам Лиги чемпионов.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» пройдет в Бергамо, начало — в 17.00 (мск).

Ранее Роналду принял участие в двух играх отбора Евро-2020 за сборную Португалии — против Литвы (6:0) и Люксембурга (2:0).

? Sarri: «There is no need for clarification with @Cristiano. At certain times, the players must be left to recover and cool down. The problem is that on Tuesday he told us that he is still not well. The goal is to have him back for the #UCL.»#AtalantaJuve pic.twitter.com/0EKxihGIVr — JuventusFC (@juventusfcen) November 22, 2019

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