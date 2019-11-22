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Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил

13:09
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В субботу, 23 ноября, «Ювентус» проведет встречу 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Главный тренер туринцев Маурицио Сарри на предматчевой пресс-конференции сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сможет принять участие в предстоящей игре.

В текущем сезоне 34-летний Роналду был заменен в двух матчах подряд: в Лиге чемпионов против «Локомотива» (2:1) и в серии А против «Милана» (1:0).

— На 99 процентов Роналду не сыграет завтра, — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса». — Во вторник он сказал, что чувствует себя плохо. В определенные моменты игрокам требуется время для восстановления. Наша цель — возвращение Криштиану к матчам Лиги чемпионов.

Матч «Аталанта» — «Ювентус» пройдет в Бергамо, начало — в 17.00 (мск).

Ранее Роналду принял участие в двух играх отбора Евро-2020 за сборную Португалии — против Литвы (6:0) и Люксембурга (2:0).

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Аталанта — Ювентус

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