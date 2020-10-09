Роналду устроил скандал в «Ювентусе» перед отъездом в сборную
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после обнаружения коронавируса в туринском клубе нарушил правила изоляции, чтобы присоединиться к сборной Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Форвард не согласился оставаться в отеле на несколько дней, поскольку это помешало бы ему сыграть за национальную сборную в товарищеском матче против Испании. Он повысил голос перед директорами клуба и своими товарищами по команде, прежде чем покинуть безопасную зону.
Орган здравоохранения Турина сообщил об этом инциденте в местную полицию. Игроку грозит административный штраф в размере до 1 тысячи евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.