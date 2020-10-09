Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду устроил скандал в «Ювентусе» перед отъездом в сборную

16:55
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после обнаружения коронавируса в туринском клубе нарушил правила изоляции, чтобы присоединиться к сборной Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард не согласился оставаться в отеле на несколько дней, поскольку это помешало бы ему сыграть за национальную сборную в товарищеском матче против Испании. Он повысил голос перед директорами клуба и своими товарищами по команде, прежде чем покинуть безопасную зону.

Орган здравоохранения Турина сообщил об этом инциденте в местную полицию. Игроку грозит административный штраф в размере до 1 тысячи евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир