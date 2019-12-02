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Роналду сегодня прибудет на церемонию в Милане, где его наградят как лучшего игрока серии А

17:45
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отказаться от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Вместо этого он отправится в Милан на гала-церемонию награждения лучших в итальянском футболе по итогам прошлого сезона.

Как информирует Sport Mediaset, португалец решил проигнорировать гала-вечер в Париже, так как, вероятнее всего, «Золотой мяч» получит форвард «Барселоны» Лионель Месси. Сам игрок «Юве» в этот вечер получит премию лучшему футболисту серии А сезона-2018/19.

34-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ювентус» и забил семь мячей при двух голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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