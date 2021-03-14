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Роналду сделал второй хет-трик за «Ювентус», и снова в ворота «Кальяри»

21:27
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три мяча за 32 минуты первого тайма матча чемпионата Италии против «Кальяри». Для 36-летнего португальца этот хет-трик стал вторым в форме «Юве».

Впервые Роналду трижды забил за «Ювентус» в январе 2020 года, примечательно, что соперником также был «Кальяри» (счет в матче — 4:0).

Всего на счету португальца 57 хет-триков на взрослом уровне.

Кальяри — Ювентус

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