Роналду сделал второй хет-трик за «Ювентус», и снова в ворота «Кальяри»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три мяча за 32 минуты первого тайма матча чемпионата Италии против «Кальяри». Для 36-летнего португальца этот хет-трик стал вторым в форме «Юве».
Впервые Роналду трижды забил за «Ювентус» в январе 2020 года, примечательно, что соперником также был «Кальяри» (счет в матче — 4:0).
Всего на счету португальца 57 хет-триков на взрослом уровне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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