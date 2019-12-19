Роналду прокомментировал свой гол, который форвард забил с высоты 2,56 метра

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который отметился голом в ворота «Сампдории» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии, подвел итоги встречи и признался, что не знал о высоте своего прыжка.

«Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого», — приводит слова Роналду Football Italia. — Доволен результатом, это был сложный матч. «Сампдория» играла очень хорошо. Все игроки «Ювентуса» показали правильное отношение к делу. Гол получился хорошим, я рад, что смог помочь команде добыть три очка.

Весь месяц у меня были проблемы с коленом. Сейчас все в прошлом, я хорошо себя чувствую физически. Я всего лишь хочу помогать «Ювентусу» побеждать и завоевывать титулы».

Невероятный прыжок Роналду! Фантастический гол Криштиану головой в ворота «Сампдории»