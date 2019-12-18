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Невероятный прыжок Роналду! Фантастический гол Криштиану головой в ворота «Сампдории»

21:57
18 декабря. Генуя. «Сампдория» — «Ювентус». Криштиану Роналду выполнил невероятный прыжок и забил головой. Фото Reuters
18 декабря. Генуя. «Сампдория» — «Ювентус». Криштиану Роналду выполнил невероятный прыжок и забил головой. Фото Reuters
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«Сампдория» дома принимает «Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии. На 45-й минуте встречи после подачи с левого фланга форвард туринцев Криштиану Роналду подпрыгнул до уровня головы защитника соперников и отправил мяч головой в ворота «Сампдории».

Sky Sport утверждает, что Роналду выпрыгнул на 71 см, форвард оказался на высоте 2,56 метров, когда наносил удар по мячу.

Для 34-летнего португальца этот гол стал 10-м в серии а в текущем сезоне.

Сампдория — Ювентус

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