Невероятный прыжок Роналду! Фантастический гол Криштиану головой в ворота «Сампдории»

«Сампдория» дома принимает «Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии. На 45-й минуте встречи после подачи с левого фланга форвард туринцев Криштиану Роналду подпрыгнул до уровня головы защитника соперников и отправил мяч головой в ворота «Сампдории».

Sky Sport утверждает, что Роналду выпрыгнул на 71 см, форвард оказался на высоте 2,56 метров, когда наносил удар по мячу.

Для 34-летнего португальца этот гол стал 10-м в серии а в текущем сезоне.