Невероятный прыжок Роналду! Фантастический гол Криштиану головой в ворота «Сампдории»
21:57
«Сампдория» дома принимает «Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии. На 45-й минуте встречи после подачи с левого фланга форвард туринцев Криштиану Роналду подпрыгнул до уровня головы защитника соперников и отправил мяч головой в ворота «Сампдории».
Sky Sport утверждает, что Роналду выпрыгнул на 71 см, форвард оказался на высоте 2,56 метров, когда наносил удар по мячу.
Для 34-летнего португальца этот гол стал 10-м в серии а в текущем сезоне.
CRIIIIISTIAAAAAAANOOOOOOOOOOOOO RONAAAALDOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! QUEEEE GOLAAASOOOOOO, WHAAAT A GOAAL, WHAT A JUMP!!! ?????? #CristianoRonaldo #Sampdoriajuve #SampdoriaJuventus pic.twitter.com/PiXvCB0sON— Esmir Madridista ?? (@EsmirH) December 18, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...