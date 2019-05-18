Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри за совместную работу. В пятницу, 17 мая, стало известно, что итальянский специалист покинет клуб по окончании текущего сезона.

- Спасибо, мистер! Мы проработали вместе всего один год, но это было исключительно, потому что вы являетесь отличным тренером и человеком. Было приятно работать с вами! - написал Роналду в своем Твиттере.

Grazie mister! Abbiamo vissuto un solo anno insieme ma è stato eccezionale perché oltre a essere un grande allenatore sei un grande uomo. È stato un piacere lavorare con te! pic.twitter.com/n2ojUGI84M – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 18 мая 2019 г.

Напомним, Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" пять раз становились чемпионами Италии.

Все о чемпионате Италии - здесь