20:24 | Футбол — Италия

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу в "Ювентусе"

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри за совместную работу. В пятницу, 17 мая, стало известно, что итальянский специалист покинет клуб по окончании текущего сезона.

- Спасибо, мистер! Мы проработали вместе всего один год, но это было исключительно, потому что вы являетесь отличным тренером и человеком. Было приятно работать с вами! - написал Роналду в своем Твиттере.

Напомним, Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" пять раз становились чемпионами Италии.

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