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Роналду оценил супругу Фигу. Что скажет Джорджина?

14:26
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высоко оценил жену экс-партнера по команде Луиша Фигу.

— Если бы у меня была жена, как у Фигу, я бы не выходил из дома и всегда бы был с ней, — цитирует Роналду O'Jogo.

Сам Фигу заявил, что не держит обиды на Роналду, сославшись на то, что 34-летний игрок «Ювентуса» любит пошутить.

У Роналду есть девушка Джорджина Родригес, вместе с ней он воспитывает четверых детей. Ранее португалец неоднократно заявлял, что хотел бы провести с Родригес всю оставшуюся жизнь.

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