Роналду научил детей дезинфицировать руки

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram разместил видео, на котором учит детей дезинфицировать руки. Португалец налил детям на руки специальное средство, которое они растерли. Дезинфекция рук — одно из средств профилактики распространения коронавируса.

Cristiano Ronaldo enseigne les gestes barri?res ? ses enfants. ?



? @Cristiano pic.twitter.com/Gw5RdmiNqz — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется