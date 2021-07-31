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Ромеро согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом»

20:28
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Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро намерен перейти в «Тоттенхэм». Он уже согласовал контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон (без учета бонусов), сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

На следующей неделе футболист проведет встречу с главным тренером «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, на которой подтвердит намерение уйти.

В минувшем сезоне 23-летний центрбек провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач. Ромеро был признан лучшим защитником серии А прошлого сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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