Ромеро согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом»

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро намерен перейти в «Тоттенхэм». Он уже согласовал контракт до 2026 года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон (без учета бонусов), сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

На следующей неделе футболист проведет встречу с главным тренером «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, на которой подтвердит намерение уйти.

В минувшем сезоне 23-летний центрбек провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 5 результативных передач. Ромеро был признан лучшим защитником серии А прошлого сезона.