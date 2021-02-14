«Рома» на своем поле обыграла «Удинезе»

«Рома» в домашнем матче разгромила «Удинезе» (3:0) в 22-м туре серии А.

В составе победителей дубль оформил Жордан Верету, еще один гол на последних минутах встречи забил Педро Родригес.

После 22 туров чемпионата Италии «Рома» занимает 3-е место в турнирной таблице, «Удинезе» располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Рома» — «Удинезе» — 3:0 (2:0)

Голы: Верету, 5 (1:0). Верету, 25 — с пенальти (2:0). Педро, 90+3 (3:0).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Бруну Перес, 87), Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Верету (Педро, 78), Пеллегрини (Диавара, 87), Вильяр, Майораль (Джеко, 69).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ауэян, 74), Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 62), Бонифаци, Арслан (Макенго, 74), де Пауль, Уоллас (Несторовски, 85), Льоренте (Окака Чука, 63), Деулофеу.

Предупреждения: Пеллегрини, 56. Верету, 71.

Судья: Джакомелли (Италия).

14 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.