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Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

17:12

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии российского форварда Александра Кокорина.

На матч 23-го тура серии А с «Сампдорией» футболист остался в запасе.

«У Кокорина есть небольшие проблемы, он много работает. Ему нужно время, это очевидно, мы это говорили в начале. Он футболист и показывает себя в образцовой манере», — цитирует Пранделли Fiorentina News.

Россиянин перешел в «Фиорентину» 27 января из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

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