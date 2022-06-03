«Рома» требует от Мхитаряна не позднее пятницы дать ответ по контракту

«Рома» хочет в ближайшее время добиться от полузащитника Генриха Мхитаряна информации о его планах, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, римский клуб выдвинули ультимативное требование 33-летнему армянину не позднее пятницы дать ответ насчет предложенного ему контракта.

Отмечается, что «Рома» готова подписать с полузащитником соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год, если клуб выйдет в европейские кубки, а сам игрок примет участие не менее чем в 50 процентах матчей.

Зарплата Мхитаряна составит 3,5 миллиона евро, а через каждые 15 встреч будет расти до 4,1 миллиона евро в год. Больше «джаллоросси» предложить не готовы, поэтому требуют определиться как можно скорее.

При этом «Интер» согласен платить Мхитаряну 4,5 миллиона евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.