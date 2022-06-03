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Сегодня, 08:27

«Рома» требует от Мхитаряна не позднее пятницы дать ответ по контракту

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Рома» хочет в ближайшее время добиться от полузащитника Генриха Мхитаряна информации о его планах, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, римский клуб выдвинули ультимативное требование 33-летнему армянину не позднее пятницы дать ответ насчет предложенного ему контракта.

Отмечается, что «Рома» готова подписать с полузащитником соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год, если клуб выйдет в европейские кубки, а сам игрок примет участие не менее чем в 50 процентах матчей.

Зарплата Мхитаряна составит 3,5 миллиона евро, а через каждые 15 встреч будет расти до 4,1 миллиона евро в год. Больше «джаллоросси» предложить не готовы, поэтому требуют определиться как можно скорее.

При этом «Интер» согласен платить Мхитаряну 4,5 миллиона евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/roma-mkhitaryan-rinnovo-inter-news-2-giugno-2022

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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