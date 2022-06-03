Капелло: «Великая сила этого «Милана» проистекает из сопротивления приходу Рангника»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло оценил работу директоров клуба Паоло Мальдини и Фредерика Массары.

«Мальдини и Массара очень хорошо угадывали с трансферами, — приводит слова Капелло Sempre Milan со ссылкой на Tuttosport. — Мальдини невероятно талантлив и очень умен. Паоло взялся за новую для себя работу, но уже добился чемпионства. Он понял, с кем надо работать и как войти в этот новый мир«.

По мнению тренера, Мальдини в сочетании с его харизмой оказывает на всех определенное влияние.

«Посмотрите хотя бы на переговоры с Эрнандесом. Великая сила этого «Милана» проистекает из сопротивления приходу Рангника. В Elliott решили сделать ставку на Ральфа, а в клубе этому противились. Они пытались привести человека, мнение руководства о котором даже не спрашивали», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Милан» выиграл серию А, набрав 86 очков после 38 матчей.