«Рома» проиграла «Специи» в Кубке Италии

«Рома» уступила «Специи» в 1/8 финала Кубка Италии (2:4). «Орлята» забили два быстрых гола. Римлянам удалось отыграть один мяч до перерыва. Генрих Мхитарян спас команду от поражения. Однако в дополнительное время «Рома» получила две красные карточки, чем воспользоался соперник и забил еще два мяча.

Кубок Италии

1/8 финала

«Рома» — «Специя» — 2:4 д.в. (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Галабинов, 6 — с пенальти (0:1). Сапонара, 15 (0:2). Пеллегрини, 43 — с пенальти (1:2). Мхитарян, 73 (2:2). Верде, 107 (2:3). Сапонара, 119 (2:4).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Карсдорп, 69), Бруну Перес, Манчини, Кумбулла, Мхитарян (Перес, 85), Кристанте (Фузату, 95), Пеллегрини, Вильяр (Верету, 69), Педро (Роджер Ибаньес, 95), Майораль (Джеко, 91).

«Специя»: Крапикас, Эрлич, Рамос (Делль`Орко, 68), Исмайли, Виньяли, Дейола (Акампора, 80), Агудело (Верде, 59), Маджоре, Лео Сена (Риччи, 68), Галабинов (Пикколи, 68), Сапонара.

Предупреждения: Агудело, 13. Исмайли, 24. Манчини, 51. Делль`Орко, 90+1. Пеллегрини, 111.

Удаления: Пау Лопес, 92. Манчини, 92.

Судья: Герсини.

19 января. Рим. Стадион Олимпийский.