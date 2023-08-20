Белотти забил за «Рому» в серии А впервые за 32 матча
Нападающий «Ромы» Андреа Белотти отличился в домашнем матче против «Салернитаны» в 1-м туре чемпионата Италии — 1:0.
Для форварда гол стал первым в составе «волков» в серии А. До этого Белотти провел 31 матч, в которых не отметился ни разу.
Нападающий перешел в «Рому» перед сезоном-2022/23 в качестве свободного агента.
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|
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|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
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|3
|
2
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
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38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|2
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1
|
|
Джакомо Бонавентура
Фиорентина
|1
|0
|1
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