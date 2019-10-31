«Рома» разгромила «Удинезе»

«Рома» на выезде разгромила «Удинезе» в матче 10-го тура чемпионата Италии (4:0). Римская команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до семи встреч.

«Рома» идет на 4-м месте в турнирной таблице. «Удинезе» занимает 14-ю позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Удинезе» — «Рома» — 0:4 (0:1)

Голы: Дзаньоло, 13 (0:1). Смоллинг, 51 (0:2). Клайверт, 54 (0:3). Коларов, 65 — с пенальти (0:4).

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, тер Авест (Несторовски, 55), Бекао, Яяло, Мандрагора (Барак, 46), Сема, Окака Чука, де Пауль, Лазанья (Пуссетто, 79).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Сантон, Смоллинг, Манчини, Пасторе (Мерт Четин, 70), Верету, Дзаньоло (Флоренци, 79), Джеко, Клайверт (Перотти, 73).

Предупреждения: Манчини, 3. Джеко, 33. Окака Чука, 35. Яяло, 47. Барак, 50. де Пауль, 68.

Удаление: Фасио, 31.

Судья: Иррати.

30 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

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