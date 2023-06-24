«Аталанта» интересуется защитником «Вероны» Хиеном

«Аталанта» проявляет интерес к защитнику «Вероны» Исаку Хиену, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, бергамаски ведут переговоры по трансферу 24-летнего шведа и являются главными претендентами на футболиста.

Хиен выступает за «Верону» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.