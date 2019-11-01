«Рома» повысит предложение по Смоллингу до 15 миллионов евро

«Рома» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о выкупе контракта защитника Криса Смоллинга. Футболист играет за римский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

По данным The Guardian, римский клуб предлагал выкупить права за игрока за 10 миллионов евро. «МЮ» это предложение не устроило, английский клуб требовал 20 миллионов. Теперь римляне готовы повысить предложение до 15 миллионов.

29-летний англичанин в текущем сезоне провел семь матчей за «Рому» и забил один мяч.

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