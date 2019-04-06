"Рома" победила "Сампдорию" благодаря голу Де Росси

"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси.

"Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

"Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:0)

Гол: Де Росси, 75.

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Сапонара (Янкто, 58), Прат, Линетти (Габбьядини, 58), Виейра (Сау, 89), Квальярелла, Дефрель.

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Карсдорп (Жуан Жезус, 51), Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Джеко, 66), Дзаньоло, Шик, Клайверт (Эль-Шаарави, 72).

Предупреждения: Сапонара, 38. Шик, 41. Коларов, 43. Габбьядини, 88.

Судья: Маццолени.

6 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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