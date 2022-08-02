Защитник Давиде Калабрия стал новым капитаном «Милана»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия стал новым капитаном команды. Вице-капитаном назначен другой защитник «россонери» — Тео Эрнандес, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим капитаном «Милана» был Алессио Романьоли. В межсезонье он перешел в «Лацио» на правах свободного агента.

Калабрия — воспитанник «россонери». К настоящему времени 25-летний защитник сыграл 184 матча за первую команду красно-черных, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

В составе «Милана» в прошлом сезоне он стал чемпионом Италии.