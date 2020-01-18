«Рома» надеется арендовать Шачири до конца сезона

«Рома» все еще рассчитывает арендовать у «Ливерпуля» хавбека Джердана Шачири. Римский клуб готов взять 28-летнего швейцарца в аренду на полгода с последующим выкупом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Рома» уже делала предложение английскому клубу о сделке, но тогда получила отказ. Однако римляне не оставляют попыток заполучить полузащитника.

Шачири в нынешнем сезоне провел в общей сложности лишь 174 минуты в шести матчах премьер-лиги и отличился одним голом.