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Сегодня, 12:32

Миранчук получил в Италии унизительные оценки за матч со «Специей»

Георгий Кудинов
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Игра полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, замененного на 67-й минуте матча 18-го тура серии А со «Специей» (0:1), признана итальянскими СМИ провальной. La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили нашему легионеру низкие оценки — от каждого издания хавбек получил по 4,5.

Комментарии газет полны сарказма. La Gazzetta dello Sport: «Один ударчик от линии штрафной и сплошные прогулки по полю». Tuttosport: «В пропорции таланта и самоотдачи стал худшим игроком гранатовых. Когда он не попадает в ритм матча, то вызывает раздражение из-за того количества ошибок, которые совершает».

Помимо Миранчука такой же балл от La Gazzetta dello Sport получил Радонич, который как раз заменил россиянина. Tuttosport оказалась строже к «Торино»: 4,5 от нее достались не только балканцу и Алексею, но еще Синго, Войводе и главному тренеру Юричу.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Специя
ФК Торино
серия А
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2
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 8 : 2
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 2 : 0
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

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 16 1 5
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