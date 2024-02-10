«Интер» нанес «Роме» первое поражение при Де Росси

«Интер» на выезде обыграл «Рому» в матче 24-го тура итальянской серии А — 4:2.

За черно-синих отличились Франческо Ачерби (17-я минута), Маркус Тюрам (49-я) и Алессандро Бастони (90+3-я). Победу команде Симоне Индзаги принес автогол Анхелиньо на 56-й минуте.

За римлян забили Джанлука Манчини (28-я минута) и Стефан Эль-Шаарави (44-я).

«Интер» (60 очков) одержал седьмую подряд победу во всех турнирах и продолжает возглавлять серию А.

«Рома» (38) идет пятой в турнирной таблице. Команда потерпела первое поражение при Даниеле Де Росси. 40-летний итальянец возглавил римлян в январе и одержал три победы в трех первых матчах.